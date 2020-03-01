Лучшие танцоры УФО станут участниками соревнований в Тюмени

Первенство и чемпионат Уральского Федерального округа по танцевальному спорту среди ансамблей пройдет в Тюмени в СК "Строймаш" 14 марта. Участниками ежегодного состязания станут команды из Тюменской, Курганской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, сообщает областная федерация танцевального спорта.

За победу поборются спортсмены всех возрастов – от семи лет и старше. Тюменскую область на первенстве и чемпионате УФО представит ансамбль "Формейшн Вера".

По словам директора Центра спортивного танца Алексея Литвинова, 14 команд - детские, юношеские, молодежные - выступят под руководством тренеров - действующих спортсменов "Формейшн Вера". Ансамбли представят Центр спортивного танца, Дворец творчества "Пионер", лицей № 90, школы № 70 и № 65. Новые программы для первенства и чемпионата УФО приготовили команды клубов "Пионер", "Алекса", "Огонек", "Визави" и ДЮСШ "Центр спортивного танца".

"Формейшн как вид танцевального спорта особенно популярен в Тюмени. И это результат системной работы. Подготовка команды - многоэтапная работа, которая включает в себя создание и развитие детских, юношеских, молодежных команд на базе спортивных школ и подростковых клубов. Лучшие спортсмены попадают в чемпионский состав ансамбля "Формейшн Вера", - рассказал Алексей Литвинов.

Соревнования начнутся в 10 часов. Победители и призеры чемпионата и первенства представят свой регион на всероссийских состязаниях.