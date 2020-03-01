Вячеслав Вахрин: газификация для нас - принципиально важная задача

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ввод в строй газопровода в пос. Лебедевка Заводоуковского городского округа - очередной этап успешной реализации масштабной региональной программы газификации населенных пунктов. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

"Несколько лет назад мы обновили подходы к работе по газификации населенных пунктов, сделав ее экономически эффективной. В результате заключения первого в России регуляторного соглашения между правительством Тюменской области, Федеральной антимонопольной службой и компаниями "Газпром газораспределение Север" и "Газпром межрегионгаз Север" в нашем распоряжении за пять лет дополнительно появляются более 1,3 миллиарда рублей на газификацию", - рассказал Вячеслав Вахрин.

Принципиально важно, что новые подходы к газификации позволяют избежать роста тарифа на транспортировку газа и конечной цены голубого топлива для потребителей. Скорость строительства газовых сетей при таких условиях возросла вдвое, затраты сократились в 2,6 раза. К 2024 году уровень газификации населенных пунктов в Тюменской области должен достичь 98%. Уже сейчас тюменский опыт газификации признан лучшим в России.

"Газификация для нас - принципиально важная задача. Во-первых, когда в село приходит газ, кардинально меняется в лучшую сторону качество жизни людей. Во-вторых, получение доступа к голубому топливу открывает богатые возможности для экономического развития населенных пунктов, привлечения инвестиций, создания новых производств и рабочих мест. Наш опыт показывает, что там, куда приходит газ, деловая активность возрастает в разы", - подчеркнул Вячеслав Вахрин.

Общий объем в реализацию региональной программы газификации в 2019-2023 годах составит более 2,5 млрд рублей, сообщил генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз Север" Сергей Скорняков.

"В частности, в 2020 году в рамках программы предстоит построить отвод от газопровода к селу Нариманово Тюменского района, где действует крупный овощеводческий комплекс. Всего же за пятилетку предстоит проложить 246 газопроводов общей протяженностью более 900 километров. В результате возможность пользоваться газом получат около 30 тысяч семей", - рассказал Сергей Скорняков.

Газопровод в пос. Лебедевка протяженностью более 28 км был построен за семь месяцев с использованием инновационной технологии горизонтально-наклонного бурения. Кроме того, по всем улицам поселка проложены газопроводы-вводы к 478 жилым домам.

"Мы давно мечтали о газе, и очень рады, что голубое топливо пришло в наш поселок и в наш дом. За электрическое отопление мы платили от 4 до 6 тысяч рублей в месяц, газ будет значительно дешевле, все расходы окупятся. Кроме того, нам выплатят 40 тысяч рублей компенсации расходов на за подключение газа", - рассказали жители пос. Лебедевка Вера и Владимир Харюшины.

По их словам, все работы по подключению дома к газовой сети были выполнены очень быстро, меньше чем за месяц. Пакет необходимых документов новым потребителям газовики доставили на дом. Разумеется, был проведен инструктаж по технике безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Сергей Скорняков вручил семье Харюшиных подарки - чайник со свистком и книжку для внуков, в которой рассказывается, как безопасно пользоваться газом.

Евгений Бабенко