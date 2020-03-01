Около пятидесяти сельхозпредприятий Ишимского района приступят к посеву в 2020 году

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12 крупных сельхозпредприятий и 37 крестьянско-фермерских хозяйств Ишимского района готовятся к посевной.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал первый заместитель главы района Сергей Максимов.

"К посевной кампании Ишимский район готов, посевные площади планируем оставить на уровне 2019 года, если природные условия не внесут свои коррективы. Год обещает быть непредсказуемым, во-первых, теплая зима, во-вторых, ожидается активное таяние снега, поэтому возможно подтопление посевных площадей", - отметил Сергей Максимов.

Он добавил, что закуплено около 6,5 тыс. тонн удобрений из планируемых 9 тыс. тонн. Семена в объеме 23,5 тыс. тонн в наличии, сейчас ведется доработка их до кондиционного состояния. Свыше 60 % семян уже обработаны и соответствуют всем параметрам, остальные проходят процесс очистки от мусора и примесей сорных растений.

Техники для проведения посевных работ в оптимальные сроки в Ишимском районе хватает. В 2019 году парк сельхозтехники пополнился двумя посевными комплексами, двумя комплектами сушильно-сортировального оборудования, четырьмя комбайнами и семью тракторами. Приобретается и завозится топливо.

Продолжается работа по льготному кредитованию. В 2019 году с января по декабрь было взято 30 льготных кредитов, с начала 2020 г. аграрии оформили 19 кредитов.

Инна Кондрашкина