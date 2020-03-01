Пиналась и ругалась: в Тюмени оштрафовали агрессивную водительницу

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Тюменка, пнувшая стажера ДПС и обругавшая инспектора, заплатит штраф. Суд учел смягчающее обстоятельство - наличие у нее малолетнего ребенка, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автомобиль Toyota Vitz, за рулем которого была нетрезвая 31-летняя жительница Тюмени, инспекторы остановили ночь 9 марта в одном из микрорайонов. От освидетельствования на алкоголь она отказалась.

Пока сотрудники ДТС составляли протокол, женщина несколько раз попыталась сбежать. Она кричала, нецензурно обругала инспектора, пинала стажера ДПС, двери и панели патрульного автомобиля. Как отметили в Госавтоинспекции, на место инцидента подъехала подруга автомобилистки. Она пыталась оправдать знакомую тем, что с утра ее бросил мужчина.

Выяснилось также, что за последние два года тюменку 20 раз привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения и не всегда оплачивала штрафы.

Суд за невыполнение законных требований сотрудников полиции приговорил ее к штрафу в размере тысячи рублей, смягчающим обстоятельством явилось наличие у женщины малолетнего ребенка. За отказ от освидетельствования ее ожидает штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав.