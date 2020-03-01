Тюменец Александр Логинов возглавил рейтинг СБР
Биатлонист Тюменской области Александр Логинов и петербурженка Екатерина Юрлова-Перхт возглавили рейтинг СБР в главных категориях, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Новый рейтинг рассчитывался с учетом результатов крупнейших международных соревнований. Александр Логинов (Тюменская область) в категории "мужчины" набрал 1 тыс. 513 баллов. У москвича Матвея Елисеев - 1 тыс. 331.
Среди мужчины по итогам Кубка России лидером признан Петр Пащенко (ХМАО-Югра) – 791 балл, тюменец Евгений Идинов стал третьим - 564.
У женщины тройка лидеров выглядит так: Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург) – 1 тыс. 105; Виктория Сливко (Тюменская область) – 956; Лариса Куклина (ЯНАО) – 942.
Полные результаты рейтингов – здесь.