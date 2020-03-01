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Тюменец Александр Логинов возглавил рейтинг СБР

Спорт, 19:00 11 марта 2020

www.biathlonrus.com/ | Фото: www.biathlonrus.com/

Биатлонист Тюменской области Александр Логинов и петербурженка Екатерина Юрлова-Перхт возглавили рейтинг СБР в главных категориях, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Новый рейтинг рассчитывался с учетом результатов крупнейших международных соревнований. Александр Логинов (Тюменская область) в категории "мужчины" набрал 1 тыс. 513 баллов. У москвича Матвея Елисеев - 1 тыс. 331.

Среди мужчины по итогам Кубка России лидером признан Петр Пащенко (ХМАО-Югра) – 791 балл, тюменец Евгений Идинов стал третьим - 564.

У женщины тройка лидеров выглядит так: Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург) – 1 тыс. 105; Виктория Сливко (Тюменская область) – 956; Лариса Куклина (ЯНАО) – 942.

Полные результаты рейтингов – здесь.

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# Александр Логинов , биатлон , рейтинг

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