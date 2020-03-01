Цифровые технологии внедрены во всех поликлиниках Тюменской области

| Фото: пресс-служба Областной больницы №3 (Тобольск) | Фото: пресс-служба Областной больницы №3 (Тобольск)

В лечебных учреждениях региона действуют и внедряются несколько централизованных региональных информационных систем, причем с использованием отечественного программного обеспечения, на которое в 2019 году переведены все поликлиники.

Об этом на заседании президиума регионального правительства под председательством губернатора Александра Моора рассказала директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич.

Ежесуточно региональной информационной системой пользуются более 15 тысяч пользователей, она обрабатывает более 20 млн медицинских документов в год.

Масштабная работа по подключению цифрового тяжелого диагностического оборудования (рентген-аппараты, КТ, МРТ) к региональной радиологической информационной системе проведена в 2019 году. В нее уже входят 110 единиц оборудования 23 медицинских организаций. Только за 2019 год проведено более 670 тыс. исследований. Все они теперь находятся в едином электронном архиве данных. Уже в 2020 году к этой системе предстоит подключить дополнительно еще семь организаций, а это 290 единиц иного цифрового оборудования: лучевое, техника для УЗИ, эндоскопы. Система позволяет формировать обменный фонд флюорографических исследований и компьютерной томографии, МРТ рентгеновских снимков, обеспечивает долгосрочное хранение результатов и уменьшение количества дублируемых исследований, что повышает и эффективность использования диагностического оборудования.

Александр Моор поинтересовался, какое преимущество дает и чем система полезна для пациентов. Директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова отметила, что единый архив исследований позволяет получить доступ к изображениям, врачам разных клиник, подключенных к этой системе, и избавляет пациента от необходимости приносить снимки. Кроме того, часть описаний снимков подвергается дистанционному аудиту со стороны экспертов, что дает возможность получать более достоверную интерпретацию и повышать квалификацию специалистов и, соответственно, качество чтения снимков.

"Мы должны получить больший эффект для жителей региона от внедрения таких современных технологий и он должен быть долгосрочный. Создавая и имея такую базу исследований, необходимо изучить действующие и искать новые эффективные технологии с использованием искусственного интеллекта, позволяющие анализировать массив данных, повышать качество и точность диагностики и исключать риски врачебных ошибок", – поставил задачу губернатор.

Показала свою эффективность на первых этапах внедрения и региональная информационная система скорой медицинской помощи. Сегодня она обрабатывает до 22 тысяч вызовов в месяц. Действуют четыре диспетчерских, которые организованы по кустовому принципу: Тюмень, Ишим, Ялуторовск, Тобольск. Кроме того, все бригады скорой помощи оснащены планшетами, что позволяет обеспечить доступ к данным о вызове и пациенте, в том числе получить важную информацию о лекарственной непереносимости, имеющихся хронических заболеваниях. Это позволяет повышать эффективность работы диспетчерских служб, оптимизировать управление бригадами и интегрировать информацию о вызове скорой с данными электронной медицинской карты больного. Как отметила Мария Рудзевич, за пять месяцев ее эксплуатации фиксируется уменьшение среднего времени ожидания и приема вызова.

С ноября 2019 года 100 % поликлиник используют функционал выписки электронных рецептов, с помощью современных информационных технологий идет и управление льготным лекарственным обеспечением, что повышает прозрачность системы, дает возможность проверять наличие лекарственных препаратов в аптечной сети и ориентировать человека на ближайшую аптеку.

В 2020 году идет активная работа по созданию региональных кардиологической и лабораторной информационных систем, что также позволит систематизировать и обеспечить хранение и обмен результатами данных ЭКГ и проведенных анализов с привязкой к каждому пациенту.

Развиваются и сервисы для граждан. По итогам 2019 года 40 % записей на прием к врачу, а это более 6,6 млн, выполнены с помощью электронных сервисов. За 2019 год на 42 тыс. увеличилось число пользователей мобильным приложением "Медицина 72". Сегодня их более 187 тыс.