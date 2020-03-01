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В Тобольске продолжается реконструкция спортивного комплекса "Молодость"

Экономика, 18:26 13 марта 2020

тобольские предприятия СИБУРа | Фото: тобольские предприятия СИБУРа

Реконструкция спортивного комплекса "Молодость" продолжается в Тобольске, сообщает пресс-служба тобольской промышленной площадки СИБУРа.

Специалисты предприятия "Тоболпромстрой" усилили колонны, практически завершили стяжку пола, меняют кровлю и коммуникации, проводят отделочные работы.

После завершения реконструкции у спорткомплекса будет двухэтажный пристрой. На первом этаже разместится вестибюль, на втором – тренажерный и фитнес-залы, их общая площадь заметно увеличится. Строители полностью обновят детский и взрослый бассейны, последний еще и углубят.

Кроме того, преобразится центральная лестница спорткомплекса - она примет Т-образную форму, благодаря чему передвигаться по второму этажу будет удобнее.

Открыть обновленный спорткомплекс планируют в ноябре 2020 года.

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# реконструкция , спорткомплекс , Тобольск

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