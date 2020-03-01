Александр Моор поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником

| Фото: группа "Фортум" во ВКонтакте | Фото: группа "Фортум" во ВКонтакте

Губернатор Александр Моор поздравил с профессиональным праздником работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

"Сложно переоценить значимость вашего труда. От него напрямую зависит стабильность и надежность работы систем жизнеобеспечения нашего региона, а широкий спектр предоставляемых качественных бытовых услуг делает повседневную жизнь тюменцев комфортной и создает хорошее настроение", - отметил глава региона.

Губернатор напомнил, что в последние годы сфера бытового обслуживания населения региона уверенно демонстрирует рост показателей, расширяется ассортимент услуг, совершенствуется культура обслуживания.

В Тюменской области строятся и реконструируются инженерные сети, продолжается реализация важных для региона концессионных соглашений и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на условиях государственно-частного партнерства.

"В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" наши города, районные центры и небольшие поселения становятся более современными и уютными, - сказал он. - Желаю всем работникам бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства региона крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов".