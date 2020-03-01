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Девочка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки в Тюмени

Происшествия, 13:41 16 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Школьница погибла, выпав из окна многоэтажки в Тюмени. Трагедия произошла днем 15 марта в жилом комплексе "Москва", сообщает департамента здравоохранения Тюменской области.

Вызов на станцию скорой помощи поступил в 13 часов 22 минуты, рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

Чрез 12 минут бригада медиков прибыла на место происшествия, но врачам оставалось только констатировать смерть пострадавшей.

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# падение с высоты , скорая помощь

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