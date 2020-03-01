Девочка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки в Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Школьница погибла, выпав из окна многоэтажки в Тюмени. Трагедия произошла днем 15 марта в жилом комплексе "Москва", сообщает департамента здравоохранения Тюменской области.
Вызов на станцию скорой помощи поступил в 13 часов 22 минуты, рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.
Чрез 12 минут бригада медиков прибыла на место происшествия, но врачам оставалось только констатировать смерть пострадавшей.