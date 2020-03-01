Геннадий Чеботарев: внесение поправок в Конституцию - историческая миссия нашего народа

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Внесение поправок в Конституцию РФ – это историческая миссия российского народа.

Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА "Тюменская линия" высказал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев. Он отметил, что внесение поправок - это обусловленная, объективная необходимость, которая возникла по прошествии многих лет с момента принятия Конституции в 1993 году.

"В те годы мне довелось участвовать в конституционном совещании при президенте России, когда рассматривался проект Конституции. Тогда, в переходный для страны период, в документе были провозглашены лишь такие ценности, как социальное государство, правовое государство, человек – как высшая ценность, а конкретики было мало", - рассказал Геннадий Чеботарев.

Предлагаемые в 2020 году поправки прошли массовое обсуждение, в рабочую группу поступило более 900 предложений. Очень важны, по мнению Геннадия Чеботарев, статьи, касающиеся защиты суверенитета страны, сохранения преемственности в развитии государства, укрепления государственного единства.

"Мы все время говорим о единстве, но говорить мало, надо, чтобы в Основном законе была четко написана эта норма. К примеру, в поправках говорится о русском языке, но поясняется, что это язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов. Это тоже свидетельствует о том, что в центре внимания разработчиков - вопросы укрепления суверенитета", - подчеркнул он.

Затрагиваются в поправках и темы, касающиеся ограничения полномочий, существующей системы разделения властей, создания единой системы публичной власти.

В центре внимания и то, что Конституция должна гарантировать качество жизни. Речь идет и о том, чтобы государственная политика была направлена в приоритетном порядке на защиту детей, поддержку семей, индексацию пенсий, защиту от инфляции.

"Здесь это будет конституционной нормой. Если она будет нарушена, то это повлечет ответственность того, кто ее нарушит", - добавил председатель областной Общественной палаты.

Любовь Голышева