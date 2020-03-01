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Законопроект о заморозке цен на лекарства депутаты Госдумы приняли во втором чтении

Политика, 15:16 18 марта 2020

duma.gov.ru

Законопроект о заморозке цен на лекарства принят на заседании депутатов во втором чтении 18 марта, сообщает пресс-служба Госдумы.

Инициатива позволит правительству РФ при возникновении ЧС и угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медизделия, которые официально не включены в перечень жизненно важных, но по факту становятся таковыми при определенных угрозах.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятие этих поправок важно именно сейчас, когда руководством нашей страны предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения нового коронавируса.

Правительство, в соответствии с законопроектом, будет вправе фиксировать предельные цены также в случаях, если в регионах в течение месяца цены на препараты и изделия выросли на тридцать и более процентов.

После такой заморозки аптеки уже не смогут продавать лекарства по цене выше той, которую установит государство.

На этой неделе Государственная Дума рассматривает еще один законопроект, направленный на защиту людей от спекулянтов, которые взвинчивают цены на лекарства и медицинские препараты. Инициативой предлагается разрешить онлайн-продажу лекарственных препаратов.

"Нам важно не только принять законы, но и обеспечить парламентский контроль над их исполнением", — сказал Вячеслав Володин.

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# Госдума , заморозка , коронавирус , лекарства , цены

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