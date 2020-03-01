Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год

| Фото: Российский футбольный союз | Фото: Российский футбольный союз

Чемпионат Европы 2020 по футболу перенесен на 2021 год из-за коронавируса, сообщает Российский футбольный союз.

Такое решение было принято на видеоконференции УЕФА. В ней приняли участие представители 55 национальных ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro. Российский футбольный союз представляли президент Александр Дюков, вице-президент, глава РПЛ Сергей Прядкин, генеральный секретарь Александр Алаев, главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов.

Принято решение перенести юбилейный чемпионат Европы, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля, на следующий год. Новые предложенные даты - 11 июня - 11 июля 2021 года. Национальная сборная России под руководством Станислава Черчесова на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Все турниры и матчи УЕФА среди мужских и женских клубов и сборных отложены до дальнейших распоряжений. Стыковые матчи и спарринги сборных, назначенные на конец марта, пройдут во время окна для международных матчей в начале июня, если позволит ситуация.

Таким образом, мартовские гостевые контрольные матчи с участием сборной России перенесены предположительно на июнь. 28 марта российская команда планировала сыграть со Швецией, а 31 марта - с Молдавией.