Для российских предпринимателей открыта горячая линия в связи с COVID-19

| Фото: oprf.ru | Фото: oprf.ru

Горячая линия для консультирования предпринимателей по вопросам исполнения контрактов в условиях коронавируса открыта в Торгово-промышленной палате России.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдуллин.

По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, ежедневно в торговые палаты страны поступают сотни звонков и обращений предпринимателей, столкнувшихся с обстоятельствами непреодолимой силы. Большинство не знают, как поступать в такой ситуации. Упорядочить обращения, предоставить информацию, помочь, разъяснить, как ТПП РФ осуществляет процедуру подтверждения форс-мажорных обстоятельств - это задача горячей линии.

По внешнеторговым контрактам российских компаний именно Российская палата осуществляет подтверждение форс-мажорных обстоятельств.⠀

"Возможность получить необходимые разъяснения и консультации на горячей линии ТПП РФ будет очень востребованной историей в текущей ситуации. Задача специалистов горячего колл-центра, конечно же, снижать предпринимательские риски", - отметил президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Консультации для предпринимателей проходят по телефонам:⠀+7 (495) 620-04-01 (с 9 до 20 часов мск), +7 (495) 620-02-93, +7 (495) 620-05-20 (с 9 до 18 часов мск).

Анжела Лебедева