Тюменский "ТОИР-Инвест" получил поддержку регионального инвестиционного агентства

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Тюменское ООО УК "ТОИР-ИНВЕСТ" получило поддержку Инвестиционного агентства Тюменской области. Предприятие нуждалось в техническом переоснащении оборудования энергопотребления для дальнейшего развития и роста производства предприятий производящих свою продукцию, сообщает пресс-служба инвестагентства.

При финансовом участии МКК "Фонд микрофинансирования Тюменской области" произведена заменена старой трансформаторной подстанции на более мощную, что позволило запустить в производственный процесс ряд нового оборудования, в связи с чем увеличилась производительность труда и объем выпускаемой продукции. Создано четыре дополнительных рабочих места.

Продукция компании ООО УК "ТОИР-ИНВЕСТ" реализуется в более чем 10 регионах страны, в основном на север Тюменской области, в Красноярский край, Томскую область, Башкирию.

Продукцией завода пользуются строительные компании, нефте- и газодобывающие предприятия, предприниматели и организации других сфер деятельности, целью которых является создание комфортного проживания людей вне постоянного места жительства, обустройства быта и организации производственной деятельности в сложных климатических условиях, а также вдали от коммуникаций и развитой инфраструктуры.