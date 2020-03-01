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В Абатском районе осудят охотника, застрелившего своего приятеля

Происшествия, 15:53 20 марта 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, осудят в Абатском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В январе 2020 года 41-летний обвиняемый и потерпевший охотились на диких животных на территории угодий Абатского района. В дневное время обвиняемый выстрелил из охотничьего карабина по движущейся дичи. В это время в том месте находился потерпевший, которому было причинено сквозное огнестрельное ранение грудной клетки, от которого он скончался на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.

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# охота , убийство

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