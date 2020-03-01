Конкурс онлайн-тренировок "Дзюдо по-домашнему" стартовал в Упоровском районе

| Фото: JUDO UPOROVO во ВКонтакте | Фото: JUDO UPOROVO во ВКонтакте

Конкурс онлайн-тренировок "Дзюдо по-домашнему", который объединит спортсменов на время карантина, стартовал в Упоровском районе 21 марта.

Как сообщил руководитель секции дзюдо Василий Спиридонов, в нем уже участвуют около 15 воспитанников из Упорово, Крашенинино, Емуртлы и Чёрной, всего этим видом спорта занимаются около 200 школьников из разных сел и деревень района.

"Ребята снимают на видео, как проходят их индивидуальные тренировки дома, во дворе или на спортивных площадках, какие подручные средства они для этого используют, например, спортивными снарядами становятся даже поленья, лестницы", - рассказал тренер-преподаватель. Видео выкладывают в группах JUDO UPOROVO в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

По его словам, с конкурсе принимают участие и самые младшие спортсмены пяти-семи лет. Ребят такого возраста в секции занимается около 30. Для них предусмотрена отдельная номинация. Также выберут самого активного дзюдоиста, кто выполнит наибольшее количество тренировок, и самого креативного – того, кто придумает и покажет самую оригинальную тренировку, которая понравится другим.

"В нашей группе состоят не только сами дзюдоисты, но и их братья, сестры, родители, друзья, следящие за их успехами. Цель конкурса - не только поддержание спортивного режима во время отсутствия традиционных тренировок, но и привлечение самими ребятами других людей к занятиям физкультурой, полезным для здоровья", - пояснил Василий Спиридонов.

Итоги конкурса онлайн-тренировок "Дзюдо по-домашнему" подведут 10 апреля. После окончания карантина победителям вручат подарки (футболки с логотипом секции) и поездку на горячий источник.

Ирина Кургузова