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Тюменские прокуроры заблокировали сайты с продажей львов и гепардов

Происшествия, 12:05 24 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Доступ к сайтам по продаже гепардов и львов ограничен по искам тюменской природоохранной прокуратуры. Так, стоимость живого гепарда составляла от 2 млн рублей, тигров - от 350 тыс. рублей, сообщает региональное надзорное ведомство.

В ходе мониторинга выявлено 14 ресурсов, предлагавших купить животных и птиц, занесенных в Красную книгу. Как напомнили в прокуратуре Тюменской области, за незаконную продажу, приобретение и перевозку особо ценных диких животных предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Природоохранная прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени иски о признании информации, размещенной на данных ресурсах, запрещенной к распространению. Суд требования прокуратуры удовлетворил и доступ к сайтам заблокирован.

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# блокировка , животные , Красная книга , прокуратура

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