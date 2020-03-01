Капитан "Рубина" Денис Ячменев провел шестьсот матчей в ВХЛ

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Рубеж в 600 матчей в Высшей хоккейной лиге преодолел капитан "Рубина" Денис Ячменев, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Сейчас у нападающего – 601 поединок и 285 очков (125+160). Андрей Рычагов провел 500 встреч и забросил сотую шайбу. На вынужденную паузу в серии плей-офф центрфорвард ушел в показателем в 509 встреч и 295 баллов.

Голкипер Егор Назаров по ходу сражения с "Югрой" достиг рубежа в 200 матчей в ВХЛ, на котором сейчас и остановился. У вратаря "Рубина – 102 победы в основное время и овертайме. В 26-ти поединках дело доходило до серии буллитов.

Защитник Константин Фаст во время плей-офф отметил рубеж в 450 встреч в лиге (сейчас – 458). Плюс набрал свой сотый балл. Сейчас у него – 104 очка (29+75). Его напарник по обороне Виталий Зотов провел по ходу серии с "Дизелем" из Пензы свой 250-й матч в ВХЛ.

Еще один защитник "Рубина" – Александр Родионов остановился в шаге от юбилея. Он замер на отметке 399 поединков. Для защитника Дмитрия Лютова следующий матч станет 50 непосредственно в рамках плей-офф.

Юбилейные матчи в ВХЛ по ходу "Кубка Петрова" провели еще два форварда. Егор Попов отыграл двухсотый матч (сейчас – 208), а Роман Горбунов – 150-й (сейчас – 157). У Вадима Кравченко 298 поединков. Недавно нападающий отдал сотую передачу в ВХЛ.

Напомним, плей-офф чемпионата Высшей хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Пока в серии между "Рубином" и "Югрой" из Ханты-Мансийска ничейный результат - 2-2.