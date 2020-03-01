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Болельщикам сборной России по футболу предложили пройти тест по истории команды

Спорт, 14:03 26 марта 2020

Российский футбольный союз | Фото: Российский футбольный союз

Тест на знание истории сборной России по футболу могут пройти болельщики на сайте Российского футбольного союза.

Знатокам футбола предлагается ответить на 20 вопросов о команде, которая стала правопреемницей сборных Российской империи, РСФСР, СССР и СНГ. Вопросы касаются, как настоящего сборной, так и ее прошлого, начиная с 1992 года.

Среди предложенных вопросов: кто забил первый гол в истории команды, тренеры из каких стран возглавляли национальную сборную, кто является лучшим бомбардиром, на каких стадионах команда провела наибольшее число матчей и другие.

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# сборная России по футболу , футбол

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