В России изменился порядок техосмотра автомобилей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Закон, устанавливающий новый порядок прохождения обязательного техосмотра, подписал президент РФ Владимир Путин 2 апреля, сообщает пресс-служба Госдумы.

Дважды за год процедуру должны проходить легковые автомобили от четырех до 10 лет. Ежегодно — автомобили старше 10 лет, полностью от прохождения процедуры освобождаются автомобили младше четырех лет.

Кто должен проходить ТО раз в полгода?

Автомобили такси старше пяти лет (раньше – все такси), а также учебные автомобили старше пяти лет, специализированные транспортные средства и прицепы, предназначенные для перевозок опасных грузов.

Кто должен проходить ТО раз в год?

Личные автомобили старше 10 лет (ранее – старше семи лет); машины такси моложе пяти лет, а также прицепы и полуприцепы старше 10 лет и автобусы; оборудованные для перевозок грузовики и грузовики грузоподъемностью более 3,5 тонн и учебные машины, с года выпуска в обращение которых прошло не более пяти лет.

Кто должен будет проходить техосмотр раз в два года?

Личные автомобили возрастом от четырех до 10 лет (ранее — от трех до семи), грузовики грузоподъемностью до 3,5 тонн; мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы от четырех до 10 лет.

Кто может не проходить ТО?

Личные автомобили младше четырех лет (ранее – младше трех).

Вступление в силу новых правил, в том числе, видеофиксации и других, перенесено на 2021 год, уточняется в сообщении Госдумы.