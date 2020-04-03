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Следователи арестовали тоболяка, обвиняемого в убийстве друзей

Происшествия, 10:46 03 апреля 2020

СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте

55-летний житель мкр Иртышский Тобольска арестован по обвинению в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Тюменской области.

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 марта 2020 года обвиняемый с друзьями распивал спиртное у себя в квартире. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес несколько ударов одному, а затем второму другу. От полученных ранений мужчины скончались на месте.

Обвиняемый задержан и заключен под стражу.

Следователи проводят работа по закреплению доказательственной базы: проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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# следствие , убийство

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