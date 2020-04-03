Киберфутбольный фестиваль "Наши парни" приглашает болельщиков

| Фото: play.rfs.ru | Фото: play.rfs.ru

Регистрация участников турнира по интерактивному футболу "Мегафон - Киберфутбольный фестиваль "Наши парни" стартовал 2 апреля. Капитанами команд участников станут футболисты сборной России - Артем Дзюба и Георгий Джикия, сообщает Российский футбольный союз.

Также капитанами выступят звезды шоу-бизнеса - комик Илья Соболев и артист T-killah. В качестве амбассадоров будут известные блогеры - Finito и GoodMax.

Чтобы стать участником турнира по интерактивному футболу, необходимо пройти на страницу турнира, выбрать капитана - футболиста сборной России или звезду - и зарегистрироваться.

Далее все участники сыграют на вылет в FIFA 2020 и поборются за выход в финал. В решающую стадию попадут восемь лучших игроков, которые вместе с капитанами составят четыре команды и поборются за победу в кибертурнире. Болельщики из команды победителя получат шанс попасть в основной этап отбора в сборную России по киберфутболу.

"Турнир дает отличную возможность интересно провести время, находясь дома без вреда для здоровья. Сейчас это очень важно. Я буду рад поучаствовать в турнире в качестве одного из капитанов. Уверен, что болельщики получат удовольствие и замечательно проведут время. Желаю всем удачи и побед", - рассказал нападающий сборной России Артем Дзюба.