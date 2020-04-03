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Новая техника выйдет на поля Тюменской области

Экономика, 17:21 03 апреля 2020

admtyumen.ru

110 единиц сельскохозяйственной техники приобрели сельхозпроизводители Тюменской области с начала 2020 года, сообщает региональный департамент АПК.

В хозяйства области поступили 26 тракторов, пять зерноуборочных комбайнов, девять посевных комплексов, 69 единиц прочей техники.

Напомним, в 2019 году сельхозтоваропроизводители Тюменской области закупили 712 единиц сельскохозяйственной техники. В том числе 132 трактора, 66 зерноуборочных комбайнов, девять кормоуборочных комбайнов, три самоходные косилки, 502 единицы прочей техники.

С учетом государственной поддержки из областного бюджета приобретено 354 единицы сельскохозяйственной техники, на сумму 2 млрд 221 млн 887 тыс. руб.

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# сельское хозяйство , техника

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