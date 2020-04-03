Социальные льготы на детей и ЖКХ для тюменцев продлятся автоматически, справки не нужны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Назначение региональных социальных пособий и льгот, срок действия которых заканчивается с 1 марта 2020 года, будет продлено автоматически до 1 октября 2020 года без дополнительного подтверждения и справок. Об этом сообщила заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.

"К таким мерам относятся пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка, льготное лекарственное обеспечение, льготный проезд, возмещение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Никому и никуда не надо обращаться и предоставлять дополнительную информацию, в том числе справки о доходах", - сообщила замдиректора департамента соцразвития.

Кроме того, органы соцзащиты в ближайшие шесть месяцев не будут принимать решений о приостановлении таких мер социальной поддержки, как возмещение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг и компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в случае наличия у льготника задолженности.

Эти дополнительные меры поддержки льготных категорий населения приняты в рамках особого режима повышенной готовности, введенного в регионе для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Евгений Бабенко