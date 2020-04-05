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Александр Моор: профессия геолога – одна из самых почетных

Губернатор, 12:13 05 апреля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Профессия геолога является одной из самых почетных. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов геологоразведочной отрасли с профессиональным праздником.

Глава региона подчеркнул, что в Тюменской области по-особому относятся к геологии. Ведь именно геологоразведка дала старт созданию уникального Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса, который занимает важнейшее место в структуре отечественной экономики.

"Трудно переоценить вклад разведчиков недр в становление и развитие нефтяной и газовой отраслей, укрепление промышленного и энергетического потенциала нашей Родины. Имена многих первопроходцев навечно вписаны в историческую летопись Тюменского региона и России. Вы занимаетесь делом нелегким, но очень интересным, оно требует не только большого опыта и обширных знаний, но и смелости, выносливости, терпения и интуиции. Не сомневаюсь, впереди у вас много новых геологических находок и открытий", - говорится в поздравлении.

Александр Моор пожелал работникам и ветеранам отрасли успешных экспедиций, крепкого здоровья и благополучия.

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# Александр Моор , геология

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