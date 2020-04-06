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Мошенник обманул селянина на шестьдесят тысяч рублей

Происшествия, 18:33 06 апреля 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Более 60 тыс. рублей лишился житель села Исетское, поверив лжебанкиру. Злоумышленник рассказал мужчине, что с его счета пытаются похитить средства, сообщает УМВД Тюменской области.

Звонивший обратился к селянину по имени и сообщил, что мошенники пытаются снять деньги с его счета, но операцию можно прервать, для этого необходимо срочно назвать цифры с оборотной стороны пластиковой карты и коды, которые поступят чуть позже в sms.

Мужчина выполнил все требования звонившего и вскоре получил уведомление о списании более 60 тыс. рублей. Заблокировав карту, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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# мошенничество , уголовное дело

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