АО "Транснефть – Сибирь" приняло студентов тюменского колледжа на практику

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Учащиеся Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа, учредителем которого является АО "Транснефть – Сибирь", завершили теоретический курс обучения. Их направили на производственные объекты нефтетранспортной отрасли для прохождения практики в соответствии с выбранной профессией.

В подразделениях АО "Транснефть – Сибирь" в течение двух с половиной месяцев будут стажироваться 40 обучающихся по трем профессиям: "слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике", "электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования", "машинист технологических насосов и компрессоров" (операторы НППС). Из них 18 человек поступили учиться в колледж по направлению от филиалов АО "Транснефть – Сибирь", остальные – по государственному набору.

За каждым из практикантов закреплены наставники из числа высококвалифицированных рабочих или инженерного состава. Учащиеся получат основные навыки по эксплуатации технических устройств и действующего оборудования на опасных производственных объектах АО "Транснефть – Сибирь", соблюдая все предписанные требования промышленной безопасности и охраны труда. Наблюдая за проведением учебно-тренировочных занятий, практиканты имеют возможность ознакомиться с порядком действий при локализации и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. Ребят обеспечат спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, а также, при необходимости, жильем.

Еще 29 практикантов Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа направлены в другие организации системы ПАО "Транснефть", в том числе АО "Транснефть – Дружба" (1 человек), АО "Транснефть – Восток" (20 человек), АО "Транснефть – Балтика" (5 человек), ООО "Транснефть – Порт Приморск" (2 человек), АО "Транснефть – Приволга" (1 человек).

Производственная практика является одним из главных элементов подготовки квалифицированных рабочих для предприятий нефтепроводного транспорта. Она проводится по итогам теоретического курса и прохождения промежуточной аттестации. Приобретенные навыки помогут обучающимся при написании и защите выпускных квалификационных работ, и дальнейшем трудоустройстве.