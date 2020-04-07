Четыре хоккеиста продолжат карьеру в тюменском "Рубине"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Трудовые отношения с четырьмя игроками продлил тюменский хоккейный клуб "Рубин". Среди них двое воспитанников тюменского хоккея - защитники Егор Кунгурцев и Александр Федотов, сообщает пресс-служба команды.

Егор Кунгурцев провел в прошедшем сезоне 37 матчей, набрав три очка по системе "гол+пас". За команду мастеров родного клуба 23-летний спортсмен выступает с 2017 года.

Александр Федотов отыграл за "Рубин" три сезона подряд. В прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф 25-летний защитник принял участие в 55 встречах, заработав 10 баллов.

Также продолжит карьеру в Тюмени нападающий Вадим Кравченко. В 2019-2020 годах он стал третьим бомбардиром и лучшим ассистентом "Рубина". В девяти встречах плей-офф 26-летний игрок забросил две шайбы.

Следующий сезон станет вторым в составе "Рубина" для 24-летнего форварда Семена Иванова. Проведя за тюменскую команду 55 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, он набрал 17 очков. В его активе два победных буллита.