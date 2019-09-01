"Рубин" встретится с "Металлургом"

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Тюменский "Рубин" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги сыграет с "Металлургом" в Новокузнецке 12 сентября, сообщает пресс-служба клуба.

Этой встречей подопечные Михаила Звягина завершат серию из четырех гостевых поединков. В трех предыдущих они добились успеха.

"Металлург" дважды сыграл на родном льду, уступив по буллитам "Югре" из Ханты-Мансийска (5:6) и одолев красноярский "Сокол" (3:2). Шесть баллов по системе "гол+пас" в составе новокузнецкой команды набрал нападающий Валерий Поляков (1+5). По четыре очка в активе его коллег по амплуа Максима Кицына (2+2) и Даниила Ердакова (1+3). Дважды подопечные Дмитрия Пархоменко реализовывали большинство и один раз организовали голевую атаку в меньшинстве.

Недавно ряды "Металлурга" пополнил защитник Алексей Рябоконов, выступавший за орский "Южный Урал". Отметим, что в межсезонный период состав кузбасской команды подвергся кардинальной реконструкции. В другие клубы ушли порядка двух десятков игроков, включая форварда Семёна Иванова, выступающего за "Рубин". Однако к "Металлургу" присоединились бывшие хоккеисты карагандинской "Сарыарки", нападающие Кицын, Станислав Бутузов и Артур Сарваров. Из нефтекамского "Тороса" прибыл форвард Артём Чернов. За "Югру" выступал защитник Данил Галеев.

В прошлом сезоне "Рубин" забросил в Новокузнецке четыре шайбы (4:2). Интересно, что автором второго гола хозяев стал Семён Иванов. В чемпионате ВХЛ 2017-2018 годов, когда "Металлург" проводил свой первый сезон на уровне высшей лиги, рубиновцы также одолели "Кузню" на ее площадке (6:3).

Матч "Рубина" в Новокузнецке начнется в 17 часов по тюменскому времени.