Хоккеисты "Рубина" выиграли третью встречу подряд

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Со счетом 2:1 одержал третью выездную победу в чемпионате Высшей хоккейной лиги тюменский "Рубин". Подопечные Михаила Звягина одолели в основное время местное "Торпедо" в Усть-Каменогорске, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Как и в двух предыдущих встречах, тон в игре рубиновцев задавала тройка Дениса Ячменёва с Вадимом Кравченко и Денисом Давыдовым. Именно Кравченко стал автором первого гола в напряженном матче. К этому моменту команды отыграли двадцать пять с лишним минут. Успех сибирякам принесла ураганная атака.

Последний рубеж гостей защищал Егор Назаров. В стартовом отрезке он отразил пять бросков в створ. А во втором периоде – еще четыре.

Вторую шайбу тюменцы забросили в тактически важный момент – на первых минутах третьего периода. Отличился защитник Евгений Петриков. Ему ассистировал Ячменёв. На этот раз тюменцы также огорошили оппонентов активным движением в зоне атаки. Тем не менее, хозяева не собирались складывать оружие. На 50-й минуте ворота "Рубина" распечатал-таки Тимур Таратунин. Однако рубиновцы не позволили соперникам перехватить инициативу. Даже в концовке матча, оставшись вчетвером против шести полевых игроков усть-каменогорского клуба, сибиряки действовали хладнокровно и сохранили победный счет.

Таким образом, "Рубин" добился в казахстанском турне стопроцентного результата, одержав три победы. Следующий матч подопечные Звягина проведут 12 сентября в Новокузнецке с "Металлургом".