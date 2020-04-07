Более миллиона рублей лишились тюменки, поверив телефонному мошеннику

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двое жительниц Тюмени стали жертвами телефонных мошенников 7 апреля. Сумма общего ущерба составила 1 млн 200 тыс. рублей, сообщает региональное управление МВД.

Обе заявительницы рассказали правоохранителям, что после телефонного разговора обнаружили списание средств со своих счетов.

Потерпевшим на мобильные телефоны поступили звонки с неизвестных номеров. Мошенники представились сотрудниками банков и сообщили тюменкам, что с их счетов пытаются снять средства.

Злоумышленники получали от женщин их персональные банковские реквизиты. Позже потерпевшие обнаружили списание крупных сумм и обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража".