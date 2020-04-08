ХК "Рубин" сбалансированнее всех играл в неравных составах

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" сбалансированнее других в минувшем сезоне играл в неравных составах в регулярном чемпионате ВХЛ, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Тюменцы стали седьмой командой лиги по проценту реализации большинства, немного не дотянув до гроссмейстерского показателя в 20 % (19,9 %). Перешагнуть его удалось казанскому "Барсу" (24,9%), ангарскому "Ермаку" (22,4%), пекинскому "ОРДЖИ" (21,2%), "Номаду" из Нур-Султана (20,8%), еще одной китайской дружине КРС-БСУ (20,3%) и "Металлургу" из Новокузнецка (20,1%).

Из этих клубов лишь представителям Татарстана удалось попасть в плей-офф. Все эти шесть команд серьезно провисли при игре в неравных составах. Лучший показатель нейтрализации меньшинства из них – у ОРДЖИ (82,1%), но он лишь 19-й в лиге.

"Рубин" и при численном преимуществе соперника чувствовал себя уверенно. Показатель нейтрализации меньшинства 88,5 % – четвертый в лиге.