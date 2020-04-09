Двести тонн тюменского картофеля отправили в Сербию
| Фото: krimm.ru
200 тонн семенного картофеля агрофирмы "КриММ" отправили в Сербию из Тюменской области, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Продукция прошла карантинный фитосанитарный контроль. Отобранные образцы картофеля исследованы в Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. Проведенные испытания установили отсутствие опасных карантинных объектов в семенном материале. Продукции выдан фитосанитарный сертификат, подтверждающий, что она признана безопасной и соответствует требованиям Евразийского экономического союза.
В апреле 2020 года агрофирма "КриММ" уже отправила в Сербию 180 тонн семенного картофеля.