В Тюмени срубили деревья на двадцать восемь миллионов рублей

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

По факту незаконной вырубки деревьев по ул. 50 лет Октября в Тюмени возбуждено уголовное дело. Вырубка 112 зеленых насаждений нанесла ущерб в размере более 28 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как отметили в надзорном ведомстве, поводом для прокурорской проверки стало обращение жительницы областного центра о незаконной вырубке. Было установлено, что в районе дома № 118 по ул. 50 лет Октября вырублены 112 зеленых насаждений.

Прокуратура направила материалы проверки в полицию, где по ним было возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Отметим, санкция части 3 ст. 260 УК РФ предусматривает штраф в размере от 1 до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.