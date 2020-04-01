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В Тюмени срубили деревья на двадцать восемь миллионов рублей

Происшествия, 10:59 10 апреля 2020

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

По факту незаконной вырубки деревьев по ул. 50 лет Октября в Тюмени возбуждено уголовное дело. Вырубка 112 зеленых насаждений нанесла ущерб в размере более 28 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как отметили в надзорном ведомстве, поводом для прокурорской проверки стало обращение жительницы областного центра о незаконной вырубке. Было установлено, что в районе дома № 118 по ул. 50 лет Октября вырублены 112 зеленых насаждений.

Прокуратура направила материалы проверки в полицию, где по ним было возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Отметим, санкция части 3 ст. 260 УК РФ предусматривает штраф в размере от 1 до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

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# незаконная рубка , прокуратура , уголовное дело

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