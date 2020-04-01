Водителя с поддельными правами задержали на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водителя с поддельным удостоверением задержали сотрудники ГИБДД в Уватском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

На 345 километре автодороги Тюмень - Ханты–Мансийск инспекторы ДПС остановили автомобиль под управлением 35-летнего жителя Новосибирска. Он предоставил сотрудникам Госавтоинспекции водительское удостоверение, принадлежащее другому лицу.

В 2018 году молодой человек был лишен права управления транспортным средством за нетрезвую езду. Нарушитель признался, что умышленно воспользовался документом с чужим именем, который достался ему по ошибке, при аренде горнолыжного инвентаря. Экспертиза показала, что данное водительское удостоверение является поддельным.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Водителю грозит лишение свободы на срок до одного года.