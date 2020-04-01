Около двадцати пяти километров дорог отремонтируют в Тюмени

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26 улиц общей протяженностью около 24 км 700 м отремонтируют в Тюмени в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году.

В приоритете - улицы, на которых находятся социально важные объекты: поликлиники, больницы, медицинские центры. Одна из самых протяженных из них - улица Газовиков. Здесь отремонтируют два километра дорожного полотна, укрепят обочины, установят новые барьерные ограждения.

Начнутся работы в мае и завершатся не позднее 15 октября 2020 года. Полный перечень улиц здесь.

Напомним, в 2019 году в рамках проекта отремонтировано девять улиц, ведущих к социально важным объектам: Воровского, Котовского, Харьковская, Широтная, Профсоюзная, Пермякова, Дружбы, Червишевский тракт и проезд 9 Мая. На них положили новый асфальт, установили бордюрный камень и знаки, наружное освещение, нанесли дорожную разметку, сообщает пресс-служба городской администрации.