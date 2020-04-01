Дистанционная форма работы выходит на первое место, считает Андрей Пантелеев

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Дистанционные и бесконтактные формы работы должны выйти на первый план в деятельности предприятий региона в сфере торговли и оказания услуг.

Такое мнение высказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, отвечая на самые распространенные вопросы тюменцев на онлайн-брифинге.

"Нужно привыкнуть к тому, что в ближайшее время мы не будем работать так, как это было еще два месяца назад. Перестраиваемся на дистанционную форму: предзаказ, обслуживание в конкретное время, без очередей", - отметил он.

Напомним, что торговля товарами непродовольственной группы в регионе возможна только в дистанционном режиме. В ТРЦ закрыты все объекты, кроме гипермаркетов и прикассовых зон. Небольшие компании, например, по ремонту телефонов и компьютеров, могут работать по предзаказу, с обязательным соблюдением санитарных норм.

"Приведу пример из своей жизни - недавно нужно было купить цветы. Сделал заказ по телефону, через мессенджеры мне предложили выбрать понравившийся товар, оплатил заказ дистанционно и в назначенное время, без очередей и входа в торговый зал, забрал цветы. Вот к такой форме работы мы должны стремиться", - пояснил Андрей Пантелеев.

Евгения Шевцова