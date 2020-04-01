Более трех тысяч тюменских предприятий возобновили работу

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Более 3 тыс. предприятий региона возобновили работу с 13 апреля согласно постановлению правительства Тюменской области.

Об этом сообщил на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Он подчеркнул, что теперь главная задача их руководителей - соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

"Ситуация осложняется тем, что более ста семидесяти тысяч граждан вышли на работу, и возможность контактов значительно возросла. Поэтому обязателен масочный режим, наличие дезинфицирующих средств, контроль температуры - все, что указано в чек-листе, который получили все работодатели. Напомню, что это ключевая задача, и от того, как мы ее выполним, будет зависеть возможность открытия следующих отраслей", - сказал Андрей Пантелеев.

Он добавил, что накануне возобновления работы все предприятия были проверены, выборочные выездные рейды продолжаются и сейчас.

"Надеюсь на ваше понимание и соблюдение требований. Ежедневно правительство Тюменской области взаимодействует с бизнес-сообществом, мы получаем обращения и ведем дальнейшую работу по возможности расширения списка предприятий, которым разрешено работать", - заключил Андрей Пантелеев.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства Тюменской области в регионе с 13 апреля возобновили работу предприятия следующих сфер экономики: "Обрабатывающие производства" (ОКВЭД 10-33), "Строительство" (ОКВЭД 41; 43), "Деятельность автомобильного грузового транспорта" (ОКВЭД 49.41), "Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями" и "Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов" (ОКВЭД 45.3; 45.4), "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях" (ОКВЭД 71.12).

Евгения Шевцова