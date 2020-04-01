Боксы для сбора продуктов нуждающимся появятся в тюменских магазинах

| Фото: благотворительный проект "Дари еду" | Фото: благотворительный проект "Дари еду"

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Боксы для сбора продуктовых пожертвований установят в магазинах "Лента" в Тюмени, сообщают организаторы благотворительного проекта "Дари еду".

Все покупатели могут приобрести любой упакованный товар с длительным сроком хранения и оставить его в специальном контейнере за кассовой зоной супермаркета. Представители и волонтеры проекта будут регулярно передавать продукты нуждающимся, многодетным семьям, родителям-одиночкам, инвалидам и пенсионерам.

Боксы для сбора продуктовых пожертвований будут установлены в магазинах "Лента" по адресам: ул. Мельникайте, 139, ул. Республики, 291, ул. Алебашевская 19, ул. Народная, 76, ул. Тобольский тракт, 101.

Добавим, что в магазинах сети на территории России установлены уже 380 боксов.