Число заболевших COVID-19 в Тюменской области увеличилось на 14 за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Несоблюдение режима самоизоляции ведет к росту заболеваемости коронавирусом в Тюменской области. Об этом заявила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских во время брифинга 14 апреля.

По ее словам, за последние сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за весь период в регионе COVID-19 заболели 67 человек, 10 человек выздоровели, один умер. Под контролем медиков в областной инфекционной больнице находятся 56 человек, все они изолированы.

Ольга Кузнечевских особо подчеркнула, что ежедневный рост людей, получивших положительные результаты на коронавирус, - это результат того, что тюменцы не соблюдают режим самоизоляции в том объеме, который предписан.

"Сегодня основная масса заболевших или получивших первые положительные результаты – это люди, которые контактировали с теми, кто вернулся из Москвы, Санкт-Петербурга, были в командировке, либо к ним приехали гости из других городов уже в период режима повышенной готовности. Мы можем найти контакты, если знаем об этом. Но есть случаи, когда заболевшие скрывают такую информацию и это очень плохо", - отметила замгубернатора.

Она призвала жителей Тюменской области соблюдать режим дистанции, самоизоляции, находиться дома, при необходимости вызывать врача, социального работника или волонтеров на дом.

"Давайте уважать друг друга, тогда мы сумеем пройти эту ситуацию достаточно спокойно и вовремя", - добавила Кузнечевских.

Любовь Голышева