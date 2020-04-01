В Тюменской области есть единичные случаи заражения медиков коронавирусной инфекцией

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

В Тюменской области есть единичные случаи заражения коронавирусом серди медицинских работников. И это результат безответственного отношения конкретных людей, которые приходят в поликлиники без особой надобности.

Об этом на брифинге 14 апреля заявила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

По ее словам, около 40% людей приходят в больницы и поликлиники без особой надобности – либо потому, что появилось время, либо просто не захотели вызвать на дом врача и подождать его. В таких случаях тюменцы подвергают опасности не только себя, но и медиков, а также людей, которые находятся в больнице.

"Важно понимать, что медицинские работники, это те люди, которые находятся на первой линии опасности в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. Если мы будем подвергать их опасности, то придем к тому, что у нас будет только увеличиваться заболеваемость. Медики работают ответственно, они тратят свое время, здоровье, находятся в постоянном контакте с больными людьми. Прошу вас помнить и относиться к этому очень серьезно", - подчеркнула замгубернатора.

Она призвала жителей региона поберечь свое здоровье, а также тех, кто оказывает медицинскую помощь заболевшим.

Любовь Голышева