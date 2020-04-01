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Проезжающим КПП в Муравленко измеряют температуру

Общество, 15:52 14 апреля 2020

УМВД ЯНАО | Фото: УМВД ЯНАО

Сотрудники полиции круглосуточно несут службу на въезде в Муравленко. Контрольно-пропускной пункт, на котором проверяют граждан, въезжающих на территорию города и выезжающих за ее пределы, действует с начала апреля, уточняет управление МВД России по Ямалу.

Помимо сотрудников полиции на пункте контроля охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники Росгвардии, дежурят спасатели и медики. Работники Муравленковской городской больницы проверяют самочувствие граждан, измеряют температуру и доводят информацию консультационного характера о профилактических мерах по предотвращению распространения инфекции.

У каждого, пересекающего контрольно-пропускной пункт, уточняется цель поездки, личные и контактные данные.

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# полиция , пункт пропуска , ЯНАО

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