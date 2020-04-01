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Как сохранить свой бизнес, тюменцам расскажут на онлайн-вебинаре

Экономика, 14:31 15 апреля 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Как сохранить свой бизнес, тюменцам расскажут на онлайн-вебинаре по продажам и продвижению в условиях борьбы с пандемией. Эфир "Время перемен. Время действовать" c участием экспертов пройдет в Instagram в профиле @iato72 16 апреля, начало - в 11 часов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Модератор - директор учебного центра "Скрижаль", антикризисный менеджер, бизнес-тренер Светлана Худякова @svetlana__khudyakova.

О простых решениях маркетинга и продаж расскажет основатель компании Oy-li, бизнес-тренер Екатерина Уколова @katerina_ukoliva.

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

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# вебинар , инвестиционное агентство , онлайн-трансляции

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