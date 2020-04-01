Как сохранить свой бизнес, тюменцам расскажут на онлайн-вебинаре

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Как сохранить свой бизнес, тюменцам расскажут на онлайн-вебинаре по продажам и продвижению в условиях борьбы с пандемией. Эфир "Время перемен. Время действовать" c участием экспертов пройдет в Instagram в профиле @iato72 16 апреля, начало - в 11 часов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Модератор - директор учебного центра "Скрижаль", антикризисный менеджер, бизнес-тренер Светлана Худякова @svetlana__khudyakova.

О простых решениях маркетинга и продаж расскажет основатель компании Oy-li, бизнес-тренер Екатерина Уколова @katerina_ukoliva.