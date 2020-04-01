Пьяный тюменец пытался уехать в Тобольск на угнанном автомобиле

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Жителя областного центра, завладевшего чужим автомобилем, задержали полицейские на 197 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Угонщик планировал добраться до Тобольска, сообщает УМВД Тюменской области.

В дежурную часть тюменской полиции обратился мужчина, у которого угнали автомобиль ВАЗ-2115. Как выяснили правоохранители, потерпевший встретил на улице компанию незнакомцев, которые предложили ему присоединиться к распитию спиртного. Между новыми знакомыми завязался конфликт. Один из них забрал у тюменца ключи от припаркованной неподалеку машины и уехал на ней.

По ориентировке сотрудники ГИБДД Тобольского района остановили автомобиль на 197 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Находившийся за рулем неоднократно судимый 37-летний тюменец был пьян. Он признался, что планировал добраться до Тобольска.

Автомобиль возвращен законному владельцу, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автотранспортом с применением насилия". Кроме того, угонщик привлечен к ответственности за пьяную езду.