Нападающий ХК "Рубин": на самоизоляции можно улучшить физическую форму

| Фото: ХК «Рубин» | Фото: ХК «Рубин»

В период самоизоляции можно не поддержать свою физическую форму, но и значительно ее улучшить. Об этом заявил нападающий тюменского хоккейного клуба "Рубин" Егор Попов, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

"Для этого есть много способов. Можно не только поддерживать физические кондиции, но даже их улучшать. Самые простые и основные упражнения: отжимания, приседания, в том числе, "пистолетик". Важно качать пресс и обязательно заниматься растяжкой. Особенно если речь идет о юных хоккеистах, в детстве это дается намного легче", - рассказал Попов.

Нападающий советует юным игрокам устраивать броски по воротам на даче, или даже дома, в квартире. Водить шайбу, развивать руки, отрабатывать технику владения клюшкой.

"С детства понимал, что надо пахать, как папа Карло. Родители говорили, что работа обязательно принесет плоды, за что я им благодарен. Правда, вот кроссы не нравились. Не знаю, как сейчас, но раньше с самого детства мы бегали по 5-10 километров. Когда уехал в Канаду, то за пять лет кроссов не было ни разу, и я подумал, зачем же столько бегал все детство?! За океаном немного иная система подготовки. Но чтобы мне не хотелось идти на тренировку, такого не было. Хоккей всегда вызывал у меня интерес", - говорит Егор Попов.