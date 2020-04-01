Госдума: выплаты медикам, работающим с СОVID-19, освободят от НДФЛ

www.mos.ru www.mos.ru

Выплаты медикам, работающим с СОVID-19, освободят от НДФЛ. В окончательном чтении принят закон, который также предусматривает налоговые послабления для организаций в связи с приобретением средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.

В соответствии с поправками в Налоговый кодекс расходы организаций на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем и медицинского оборудования для диагностики и лечения коронавируса будут отнесены к расходам при исчислении налога на прибыль.

Несмотря на то что такие расходы не являются профильными для большинства предприятий, они не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Поправки направлены на снижение издержек налогоплательщиков в условиях пандемии.

Кроме того, реализация закона будет способствовать обеспечению населения необходимыми средствами защиты и профилактики в условия распространения новой коронавирусной инфекции.

Указывается, что закон "вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года".

Во втором чтении в документ была внесена поправка, которая освободит от НДФЛ дополнительные выплаты медикам, работающим с СОVID-19.

Кроме того, скорректирован порядок расчета налога на прибыль. С 15 до 25 млн рублей увеличится сумма выручки, до достижения которой этот налог можно будет уплачивать раз в квартал, а не каждый месяц. При этом налог будет рассчитываться исходя из текущей прибыли, а не прибыли за предыдущий квартал.