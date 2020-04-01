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Специалисты рассказали как правильно носить защитную маску

Общество, 11:07 18 апреля 2020

| Фото: группа "Ситцевый рай" ВКонтакте

Медицинскую маску можно носить любой стороной, это не принципиально. Важно, чтобы она плотно закрывала рот и нос, не оставляя зазоров.

Такие рекомендации МЧС России приводит РИА Новости.

Спасатели напоминают, что защитные маски имеют разную конструкцию, они бывают одноразовыми и многоразового использования. Есть маски, которые служат два, четыре и шесть часов. Стоимость таких масок зависит от различной пропитки.

"Нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - не принципиально", - говорится в рекомендациях ведомства.

Чтобы обезопасить себя от заражения, надо стараться не касаться поверхностей маски при ее снятии. Если вы ее все-таки коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством.

Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Категорически запрещается использовать одноразовую маску вторично. Такую маску после применения необходимо немедленно выбросить в отходы.

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# ГУ МЧС России , маска , рекомендации

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