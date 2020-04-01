Три сельхозпредприятия Упоровского района начали раннее боронование

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Три сельхозпредприятия приступили к раннему весеннему боронованию в Упоровском районе. Об этом сообщил заместитель главы муниципалитета, председатель комитета по развитию АПК Александр Зоммер.

"3 тысячи 320 гектаров заборонено ООО "Тобол", ООО "Коркино" и агрофирма "КРиММ". К созданию минполос приступил СПК "Емуртлинский", специалисты выполнили 30 километров минерализованных полос, это полный объем, запланированный предприятием. Другие приступят к этому, когда поля подсохнут", - рассказал Александр Зоммер.

Также упоровские аграрии занимаются обеззараживанием семян, предприятиями в общей сложности обеззаражено 180 тонн, что составляет 1 % от плана. Идет внесение удобрений. Многолетние травы подкормлены на площади 2 тыс. 96 га, озимые культуры – на 350 га.

Ирина Кургузова