ВТБ начал выдачу кредитов на зарплату компаниям среднего бизнеса

| Фото: ВТБ | Фото: ВТБ

ВТБ первым из банков начал выдачу кредитов компаниям среднего бизнеса для выплаты зарплаты сотрудникам. Банк провел пилотные сделки на сумму 2 млрд рублей.

Первые кредиты предоставлены в том числе представителям розничной торговли непродовольственными товарами – еще одной отрасли, внесенной в расширенный Правительством РФ перечень пострадавших в результате пандемии коронавируса. Среди этих компаний – российская сеть обувных магазинов ЭКОНИКА, широко представленная в регионах сеть одежды и аксессуаров Zolla, дистрибутор одежды и аксессуаров "ДжамильКо". Поддержку получила также сеть популярных ресторанов "Теремок" и представители других пострадавших сфер.

ВТБ предоставляет предприятиям кредиты на выплату зарплаты на срок от 6 до 12 месяцев. На первые полгода ставка составит 0% годовых, на оставшийся период - 4% годовых. Заемные средства выдаются наиболее пострадавшим от распространения COVID-19 отраслям из списка, утвержденного правительством.

"В рамках поддержки малого и микробизнеса ВТБ уже принял более 1,6 тысячи заявок на сумму более четырех миллиардов рублей. Сейчас к работе в этом направлении мы приступили и с клиентами из среднего бизнеса. В нынешних условиях им также крайне важна финансовая поддержка. Только за первый день сумма проведенных сделок составила два миллиарда рублей. Мы уверены, что расширение условий государственной программы позволит оказать помощь как можно большему числу людей – работников наших предприятий-клиентов, временно оказавшихся в тяжелой ситуации", – отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников.