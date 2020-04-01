Более четырехсот гектаров пашни забороновали омутинские аграрии

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Более 400 га забороновали аграрии Омутинского района с начала полевых работ, 20 апреля.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил заместитель главы муниципалитета, начальник управления развития агропромышленного комплекса Олег Кузнецов.

"Механизаторы ООО "СП "Ситниковское" забороновали 361 гектар, еще 50 – обработали в ООО "Иван да Марья". Остальным хозяйствам пока не позволяет приступить к работам сырость. Всего в посевной кампании примут участие 14 сельхозпредприятий района. Им предстоит засеять 35 тысяч 904 гектара", - рассказал Олег Кузнецов.

Сейчас основная работа – это обеззараживание семенного фонда – 8 тыс. 346 тонн. Протравлено уже 1 тыс. 341 тонна: ООО "СП "Ситниковское" – 761 тонна, ИП Алабугин И. В. - 230 тонн, ООО "Шабановское" – 200 тонн, ИП Дмитриев С. Г. – 100 тонн, ООО "Зерноток" - 50 тонн. Также в сельхозпредприятиях идет плановый осмотр техники.

Ирина Кургузова